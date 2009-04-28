Derbi bilet yarın satışa çıkıyor



Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri yarın satışa çıkarılacak.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, derbi maçın biletleri Biletix gişelerinden yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.



BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçın bilet fiyatları 70 ile 750 TL arasında değişiyor.



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:



VIP Üst B-E: 750 TL



VIP Üst A-F: 450 TL



VIP Alt A-F: 375 TL



VIP Alt B-E: 400 TL



VIP Alt C-D: 450 TL



Numaralı orta: 375 TL



Numaralı kenar: 325 TL



Kapalı üst: 250 TL



Kapalı alt: 200 TL



Yeni açık: 70 TL



Eski açık: 70 TL



Rakip takım (Eski açık): 70 TL

