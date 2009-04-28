T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbi bilet yarın satışa çıkıyor

28 Nisan 2009 16:16


Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, derbi maçın biletleri Biletix gişelerinden yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.

BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçın bilet fiyatları 70 ile 750 TL arasında değişiyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:

VIP Üst B-E: 750 TL

VIP Üst A-F: 450 TL

VIP Alt A-F: 375 TL

VIP Alt B-E: 400 TL

VIP Alt C-D: 450 TL

Numaralı orta: 375 TL

Numaralı kenar: 325 TL

Kapalı üst: 250 TL

Kapalı alt: 200 TL

Yeni açık: 70 TL

Eski açık: 70 TL

Rakip takım (Eski açık): 70 TL

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24