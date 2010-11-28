-DERBİ BEŞİKTAŞ'IN İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray mücadelenin ikinci yarısında skoru değiştirme çabalarında bir türlü başarılı olamadı. Teknik direktör Gheorghe Hagi, Mehmet Batdal ile Baros'u da oyuna alarak forvet sayısını artırırken, Rumen teknik adamın orta saha ve defansta yaptığı değişiklikler Beşiktaş'ın ilk yarıya oranla daha fazla pozisyon bulmasına neden oldu. Rakip kalede beraberlik golünü bulma çabasının en fazla arttığı dakikalarda siyah-beyazlıların 2. golü bulması, Galatasaray'ın konsantrasyonunu önemli ölçüde bozdu. Uzatma dakikalarında Kewell'ın bulduğu gole karşın derbi maçın galibi 2-1'lık skorla Beşiktaş oldu. İkinci yarıda Galatasaray'ın ataklarına önemli ölçüde geçit vermeyen Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımın ileri çıktığı anlarda önemli gol fırsatları da yakaladı. Bir gol pozisyonunu değerlendiremeyen Nobre, daha sonra yine kafayla yaptığı vuruşta golü bulmayı başararak Beşiktaş'ı rahatlatan isim oldu. Galatasaray'ın uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası baskısı nedeniyle bir süre stres yaşayan siyah-beyazlı ekip, skoru koruyarak kendisi için önemli bir galibiyet elde etti. 46. dakikada Elano'nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top yandan az farkla auta çıktı. 53. dakikada sol kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Hakan'nın çıkardığı topa ceza sahası içinde Elano'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti. 55. dakikada ceza sahası sağ çaprazından İsmail'in yaptığı sert vuruşta, top üsten az farkla auta çıktı. 64. dakikada sağdan Guti'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Nobre'nin kafa vuruşunda top kaleye paralel olarak az farkla yandan auta gitti. 68. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan Holosko'nun yaptığı falsolu plase vuruşta, top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Hilbert'in şutunda ise defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 70. dakikada ceza sahası içinde Kewell'a defansın müdahalesi sonrası seken top arka direkte Pino'nun önünde kalırken, bu oyuncunun şutunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. 71. dakikada soldan Kewell'ın ceza sahasına ortaladığı topa kale önünde 3 sarı-kırmızılı futbolcu da dokunamayınca, pozisyon autla sonuçlandı. 77. dakikada sağdan Hilbert'in ceza sahasına yerden gönderdiği topa Necip'ten önce uzanarak sahip olan Ufuk tehlikeyi önledi. 79. dakikada Beşiktaş, Galatasaray karşısında skoru 2-0 yaptı. Soldan Guti'nin yaptığı ortada, ceza sahası içinde Nobre şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 90+1. dakikada soldan Mehmet Batdal'ın ceza sahasına yaptığı ortada, geriden gelen Kewell'ın sert kafa vuruşu sonrası yerden seken topu kaleci Cenk elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak yan direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 1-2. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx Galatasaray: Ufuk xx, Ali Turan x (Dk. 46 Mehmet Batdal x), Neill xx, Servet xx (Dk. 65 Barış x), Hakan x, Ayhan x, Cana xx, Elano xx (Dk. 72 Baros x), Sabri xx, Kewell xx, Pino xx Beşiktaş: Cenk xxx, Hilbert xxx, İbrahim Toraman xx, Ersan xx, İsmail xx, Tabata xx (Dk. 75 Necip x), Guti xxx (Dk. 90+2 Fink ?), Aurelio xx, Ernst xx, Holosko xx (Dk. 86 Ali x), Nobre xxx Goller: Dk. 8 Guti (Penaltıdan), Dk. 79 Nobre (Beşiktaş), Dk. 90+1 Kewell (Galatasaray) Sarı Kartlar: Dk. 25 Hilbert, Dk. 49 Nobre, Dk. 51 Holosko (Beşiktaş), Dk. 40 Sabri, Dk. 44 Cana, Dk. 72 Elano (Galatasaray)