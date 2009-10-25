Derbi başlamadan olaylar başladı

T24 - Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dev derbi öncesinde sinirler yine gerildi. Taraftalar arasında stad dışında başlayan sürtüşmeler polis müdahelesiyle yatıştırılabildi. Saha içinde maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcular arasında da gerginlik yaşandı.





İki takım futbolcuları arasında maç öncesi tartışma yaşandı/Foto Galeri





Polis taraftarlara işte böyle müdahele etti/Foto Galeri







Bugün (25 Ekim 2009) Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak büyük derbi öncesi gerek saha içinde gerek saha dışında maç başlamadan olaylar yaşandı.

Maç öncesi stad dışında Fenerbahçeli taraftarlarla güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda, güvenlik güçleri 'orantısız güç kullandı. Coplarla ve biber gazlarıyla Fenerbahçeli taraftarlara müdahele eden güvenlik güçleri, Galatasaraylı taraftarları da kordona alarak stada soktu.

Arda ve Cristian birbirine girdi



Saha içine de saha dışındakine benzer bir gerginlik hakimdi.

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaraylı Arda ve Fenerbahçeli Cristian arasında başlayıp büyüyen tartışma güçlükle yatıştırıldı.

Taraftarların da sahaya yabancı madde attığı sırada 4. hakemin başına bir cisim isabet etti.