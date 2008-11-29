Derbi Ankaragücü'nün

Ankaraspor ile Ankaragücü, Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Ankaragücü, Mehmet Yılmaz'ın 59. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılmayı bildi.



Ankara derbisinde 2 takım da maça temkinli başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı boyunca iki takım da gol yollarında etkili olamadı.



Ankaragücü, Mehmet Yılmaz ve Jaba, Ankaraspor da Murat Tosun, Neca ve Konete ile rakip kalelerde gol aradı. Ancak son pasların isabetli olmaması nedeniyle ilk yarı golsüz tamamlandı.



İkinci yarıda daha etkili olan Anakaragücü, aradığı golü 59. dakikada Mehmet Yılmaz'la buldu. Skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra güçlü rakibine gol şansı tanımayan Ankaragücü, çıkışını 13. haftaya da taşıdı ve maçı 1-0 kazanarak puanını 14'e yükseltti.







ANKARASPOR: 0 - ANKARAGÜCÜ: 1



Stat: Yenikent ASAŞ



Hakemler: Hüseyin Göçek, Cemal Bingül, Aleks Taşçıoğlu



Ankaraspor: Senecky, Erhan, Ediz, Muhammed, Uğur, Murat Tosun, Adem, Theo, Neca, Özer, Konate



Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Tolga, De Souza, İlkem, Cem, İbrahim Ege, Gökhan, Murat Erdoğan, Jaba, Mehmet Yılmaz



Gol: Dk. 59 Mehmet Yılmaz (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Erdoğan (Ankaragücü), Dk. 40 Özer (Ankaraspor)







MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor-Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Ankara derbisinde 2 takım da maça temkinli başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı boyunca iki takım da gol yollarında etkili olamadı.



Ankaragücü, Mehmet Yılmaz ve Jaba, Ankaraspor da Murat Tosun, Neca ve Konete ile rakip kalelerde gol aradı. Ancak son pasların isabetli olmaması nedeniyle ilk yarı golsüz tamamlandı.



10. dakikada, Gökhan'ın ceza sahasının hemen önünden çektiği şutta top kaleci Senecki'de kaldı.



42. dakikada gelişen Ankaraspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Konate, zor pozisyonda istediği gibi vuramayınca takımını bir golden etti.



Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



İKİNCİ YARI



46. dakikada Neca'nın soldan ortaladığı topa ceza alanı içindeki Konate kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



50. dakikada Elyasa'nın ceza alanının sağ çaprazından sert şutunda top üstten auta gitti.



56. dakikada Gökhan;ın sağdan yaptığı ortada, ceza alanı içinde müsait durumda bulunan Jaba'nın topa kafayla vuruşunda, kaleci Senecky gole izin vermedi.



58. dakikada, Ankaraspor ceza alanı içinde oluşan karambolde, Gökhan'ın vuruşunda kaleci Senecky'den dönen topu Mehmet Yılmaz tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Ankaragücü karşılaşmayı 1-0 kazandı.



