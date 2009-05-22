Derbi Abitoğlu'nun



Hafta sonu oynanacak son derbiyi Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.





Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Mayıs Pazar günü yapılacak sezonun son derbi maçını hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dev maçta Abitoğlu'nun yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ile Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Derbinin 4. hakemi ise Deniz Çoban.



BJK İnönü Stadı'ndaki derbi maç saat 20.00'de başlayacak.



Diğer maçların hakemleri ise şöyle;



23 Mayıs Cumartesi

20.00 Kayserispor-Hacettepe: Hakan Özkan



24 Mayıs Pazar

20.00 Kocaelispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İlker Meral

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Yunus Yıldırım

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mustafa Kamil Abitoğlu

20.00 Ankaragücü-Denizlispor: Cüneyt Çakır

20.00 Sivasspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

20.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu

20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer

20.00 Ankaraspor-Antalyaspor: Tolga Özkalfa





KARİYERİNİN İLK DERBİSİ



Sezonun son derbisi olan Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetmekle görevlendirilen Mustafa Kamil Abitoğlu, kariyerinde ilk kez bir derbi maçında görev yapacak.



İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig hakemi olan 38 yaşındaki Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu, bugüne dek ligde ve kupada Galatasaray'ın 7, Beşiktaş'ın ise 8 maçını yönetti.



Galatasaray, bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, hiç yenilmedi. Karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekibin attığı 14 gole rakipleri 3 golle karşılık verdi.



Abitoğlu'nun yönettiği 8 maçta Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu maçlarda rakip kalelere 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.



Bu sezon ise 4'ü kupada olmak üzere 18 maç yöneten Abitoğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçıyla 15. lig maçında düdük çalacak. Abitoğlu, bu sezon ligde yönettiği 14 maçta 49 sarı, 5 de kırmızı kart gösterirken 3 de penaltı verdi ve bu maçlarda toplam 29 gol atıldı.



