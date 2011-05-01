-DERA'DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR ŞAM (A.A) - 01.05.2011 - Suriye'nin Dera kentinde dün sabah başlayan operasyonun sürdüğü bildirildi. Teşrin gazetesinin haberine göre, silahlı gruplara yönelik operasyonda bir asker ve silahlı grup üyesi 7 kişi hayatını kaybetti. 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı operasyonlarda silahlı grup üyesi veya bu gruplarla ilişkili olduğu gerekçesiyle 149 kişi tutuklandı. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren olayların sembolü haline gelen El Ömeri Camisi dahil, birçok noktaya operasyon yapıldığı ve yüklü miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydediliyor. Kentte elektrik ve telefon hatlarında sorunlar yaşandığı ve sık sık elektriklerin kesildiği bildiriliyor. Geçen gün kentteki bir askeri noktaya saldıran silahlı grupların iki askeri rehin aldıkları ve operasyonlar sırasında bu askerlerin de kurtarıldığı duyuruldu. Silahlı selefi gruplara yönelik operasyonlar kapsamında Dera kentinde bir süredir ordu birliği bulunuyor. Kentte zaman zaman şiddetli çatışmaların çıktığı ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı biliniyor.