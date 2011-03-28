-DERA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİ ATEŞ AÇTI ŞAM (A.A) - 28.03.2011 - Suriye'nin Dera kentinde güvenlik güçlerinin, olağanüstü hal yasaları aleyhinde sloganlar atan protestoculara ateş açtığı bildirildi. Bir görgü tanığı, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, yüzlerce protestocunun, bugün kent merkezindeki meydanda toplandığını, "İtibar ve özgürlük istiyoruz" ve "Olağanüstü hal yasalarına hayır" sloganları attıklarını söyledi. Görgü tanığı, güvenlik güçlerinin, göstericilerin üzerine ateş açtığını belirtti. Associated Press ajansı da bir görgü tanığına dayandırdığı haberinde, güvenlik güçlerinin, Dera'da hükümet karşıtı 4 bin civarında protestocuya önce göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini, daha sonra havaya ateş açtığını aktardı.