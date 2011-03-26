-DERA'DA GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE BEYRUT (A.A) - 26.03.2011 - Suriye'de güvenlik güçlerinin, güneydeki Dera kentinin ana meydanlarından birinde oturma eylemi yapan yüzlerce göstericiyi dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. Reuters ajansının haberine göre bir görgü tanığı, "Yüzlerce genç oturma eylemi yapmaya çalışıyordu. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak onları dağıttı" dedi. İnsan hakları örgütleri, Suriye'nin Dera kenti başta olmak üzere son bir haftadır meydana gelen protestolarda en az 55 kişinin öldüğünü belirtiyor.