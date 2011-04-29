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Dünya

DERA'DA 16 GÖSTERİCİ ÖLDÜ AMMAN (A.A)

29 Nisan 2011 22:58

-DERA'DA 16 GÖSTERİCİ ÖLDÜ AMMAN (A.A) - 29.04.2011 - Suriye'de isyan hareketinin merkezi Dera kentinde bugün çıkan olaylarda 16 kişi öldü AFP ajansının kentteki insan hakları eylemcilerine dayanarak verdiği habere göre, kentteki Suriye askerlerinin göstericilerin üzerine açtığı ateş sonucu 16 kişi öldü. Bu arada, başkent Şam'da cuma namazı sonrası bugüne kadarki en büyük protesto gösterisinin yapıldığı bildirildi.  Gösterinin organizatörleri, Dera kentine destek amacıyla Meydan semtinde düzenlenen gösteriye 10 bin kişinin katıldığını belirttiler. Giderek büyüyen gösteriye güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttığı kaydedildi. Öte yandan, Dera'ya komşu Ürdün'ün Ramda kentinde de bir dayanışma gösterisi düzenlendi. Cuma namazından sonraki gösteriye yaklaşık 800 kişi katıldı.

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