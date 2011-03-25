Deraa isyanı Esad'ı reform yapmaya zorladı

T24 - Esad’ın danışmanlarından Buseyna Şaban, dün düzenlediği basın toplantısında 48 yıllık olağanüstü halin kaldırılacağını, siyasal partilere izin verileceğini ve memur maaşlarına yüzde 30’a varan zamlar yapılacağını açıkladı. Muhalefet ise bunların yeterli olmayacağını açıkladı.



Halkın taleplerinde “haklı” olduğunu söyleyen Şaban, Esad başkanlığındaki Baas Partisi toplantısında alınan kararların mümkün olan en kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığını kaydetti. Bu çerçevede halkın güvenlik ve özgürlüğü için de reformlar yapılacağını belirten Şaban bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: “Halkın meşru bir talebi varsa değerlendirilecektir ama birileri sırf sorun yaratmak istiyorsa o başka mesele.”



Ömeri Camii ‘kurtuldu’



Son olaylarda gözaltına alınan herkesin de serbest bırakıldığı duyuruldu. Ayrıca açıklamanın ardından Suriye güvenlik güçleri Deraa’daki direnişin kalesi olarak görülen Ömeri Camii’nden çekildi. Bunun üzerine halk “kurtuluş”u kutladı.



Üç gün boyunca hükümetin güvenlik güçlerince, isyanın başkenti Deraa’da gerçekleştirilen operasyonda ölü sayısı 37’ye çıktı. Kimi kaynaklara göreyse 100’e yakın ölü var. Kentte ölenlerin dün kaldırılan cenazeleri, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı geniş bir protesto gösterisine dönüştü. Gazetecilerin şehre girmesine izin verilmiyor, ancak görgü tanıklarından alınan bilgiye göre protestocular, her türlü çatışmayı göze alacak kadar gergin durumda.





Baas rejimi yıkılacak mı?



Yüzde 87’sini Müslümanların oluşturduğu Suriye’de tüm nüfusun yüzde 74’ü Sünni. Ülkeyi, yüzde 13’lük Şii nüfusun içindeki Alevi kola bağlı azınlık yönetiyor. Ülkenin en radikal Sünni nüfusunun yaşadığı Deraa bölgesinde isyancılar, hükümeti, Şii İran yönetimiyle işbirliği yapmakla suçluyor. Suriye, 1963’ten bu yana olağanüstü hal ile yönetiliyor. Bugünkü Devlet Başkanı Esad, darbeyle iktidara gelen babası Hafız Esad’ın 2000 yılında ölümü üzerine koltuğu devralmıştı.







