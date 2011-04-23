-DERA MÜFTÜSÜ DE İSTİFA ETTİ BEYRUT (A.A) - 23.04.2011 - Suriye'nin Dera vilayetinin müftüsü Rızk Abdürrahman Abazeyd, göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesini protesto için istifa ettiğini bildirdi. Abazeyd, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Fetva vermek üzere atanan ben, polis ateşinde kurbanlar ve şehitler olması yüzünden istifamı sunuyorum" dedi. Müftü Abazeyd, protestocuların vurulmayacağının söylenmesine karşın olay yerinde gördüklerinin böyle olmadığını söyledi. Bugün yine Dera'dan iki milletvekili göstericilerin öldürülmesini protesto için istifa etmişti. Suriye'de bugün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 9 kişi öldü. Dün de 100'ü aşkın göstericinin öldüğü bildiriliyor.