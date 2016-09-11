Der Tagesspiegel: “Suriye’de barış ABD ve Rusya’ya bağlı”

ABD ile Rusya arasında Suriye'de ateşkesin sağlanması için yapılan

anlaşma, Almanya'da

hafta sonunda yayımlanan gazetelerin yorum konuları arasında bulunuyor. Berlin‘de

yayımlanan der Tagesspiegel gazetesindeki yorumda, Suriye’deki barışın ABD ve Rusya’nın

izleyeceği tutuma bağlı olduğu dile getiriliyor.

“Şimdi Rusya'nın

Suriye ordusunu, ABD’nin de desteklediği direnişçi grupları ateşkese

uymalarını sağlaması belirleyici olacak. Aslında bu grupların hiçbiri barış istemiyor.

Her biri bir

diğerini yok etmek istiyor. Burada tek ümit, bu gruplar Washington ve Moskova’nın askerî

desteklerine o kadar bağımlılar ki, kendilerine denileni yapmaktan başka çarelerinin

olmaması.”

Berlin merkezli die Welt gazetesindeki yorumda ise Almanya’da Müslümanlara ait

derneklere

ilişkin tartışmalar mercek altına alıyor. Almanya’da geçen günlerde alevlenen tartışmalarda

özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye devletiyle siyasi bağları olmakla

suçlanmıştı. Gazetedeki yorumda, Almanya dışından finansal destek alan bu derneklerde

değişimin ancak Alman siyasetinin desteği ile mümkün olacağına dikkat çekiliyor.

“İslam bilimcilerin de doğruladığı gibi, eğer Almanya’daki birçok cami yurt dışından para,

personel ve bilgi akışı sağlayamazsa varlığını sürdüremez. Kim, camilerin varlığını

sürdürebilmek için parayı nasıl sağlayacaklarına dair bir plan ortaya koymadan, yurt dışından

desteğin kesilmesini isterse, o zaman Alman İslamı’nın pekiştirilmesinden ziyade yok

edilmesi söz konusu demektir.”

Haber portalı Spiegel-Online'da yer alan "20 gücün 15'i" fazla

başlıklı yorumda ise geçen

hafta Çin’de yapılan G20 Liderler Zirvesi’nde dünyadaki sorunlara çözüm bulunamadığına

dikkat çekiliyor. Yorumda ABD, Rusya, Hindistan, Çin ve AB’den oluşan dünyanın beş

gücünün sorunlara daha kolay çözüm bulabileceği savunuluyor. Ancak bunun için Avrupa’nın

güçlenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

“Ancak yenilmememiz için Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit sonrasında güçlü bir federal devlet

gibi yeniden yapılanması gerekiyor. AB’ye üye ülkeler arasında hâkim olan bütün tartışmalar

ve bunların neden olduğu gruplaşmalar ve bölünmeler, son olarak Atina’daki Güney Avrupa

Zirvesi’nde görüldüğü gibi, her ülkenin tek başına hiçbir şey yapamayacağını biraz olsun

örtbas ediyor. Ayrıca şunu eklemek lazım: Avrupa birleşmeden, liberal standartlarda bir

uluslararası düzenin sağlanması pek düşünülemez.”

Ludwigshafen’da yayımlanan Rheinpfalz gazetesinde

ise Mecklenburg-Vorpommern

Eyaleti’nde geçen pazar yapılan seçimlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in aldığı

yenilgiye ilişkin tartışmalar ele alınıyor.

“Angela Merkel’in Almanya’da uzun süre kraliçe olmasının nedeni,

sürekli seçimleri

kazanmasıydı. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) bunu (eski başbakan) Konrad Adenauer

döneminden beri çok sever. Ancak Merkel geçen süre içinde çekiciliğini kaybetti, bu kayıp

Mecklenburg-Vorpommern (seçimlerinden) sonra olmadı. Gelecek pazar günü Berlin’de

yapılacak seçimler de bu eğilimin değiştiğini göstermeyecek. Elbette Avrupa’nın en güçlü

kadını, tırnak içinde politikacısı parlamentonun arka sıralarında oturan milletvekillerinin

düzenleyeceği bir darbeden korkmuyor. Hristiyan Birlik partileri içinde kimse açıkça, Hristiyan

Sosyal Birlik Partisinin lideri Horst Seehofer bile, ‘Merkel gitmeli’ demiyor. Ancak sürekli

kaybetmenin lanetinin nasıl bir ağırlık yarattığını ve sadakat gösterenlerin güvenini nasıl

kemirdiğini, Almanya’da daha önce iktidarda olanlar bizzat yaşadı.”