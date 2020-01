Der Spiegel'den, Ku Klux Klan maskeli Trump kapağı

Alman Der Spiegel dergisi, yeni sayısının kapağına, başında Ku Klux Klan külahı olan ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıdı.

Spiegel dergisinin kapağında, Trump'ın yanına bir de, "Donald Trump'ın gerçek yüzü" yazısı eklendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Trump, Charlottesville'deki ırkçı gösterilerde iki tarafı da suçladı.

Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Trump'ın ırkçıları kınamaması eleştirilmişti. Trump'ın açıklamaları eski Ku Klux Klan liderleri tarafından desteklenmişti.

Ku Klux Klan, 1865 yılında ABD Tennessee'de kurulan siyahi karşıtı faşist bir gizli örgüt.,

İşte derginin kapağı:

The true face of Donald #Trump. The cover of our latest edition, again designed by @edelstudio. Available now: https://t.co/wUJQWAj93U pic.twitter.com/iafbnjEI8N