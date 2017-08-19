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Gündem

Der Spiegel'den, Ku Klux Klan maskeli Trump kapağı

Trump'ın ırkçıları kınamaması eleştiriliyor

19 Ağustos 2017 10:31

Alman Der Spiegel dergisi, yeni sayısının kapağına, başında Ku Klux Klan külahı olan ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıdı.

Spiegel dergisinin kapağında, Trump'ın yanına bir de, "Donald Trump'ın gerçek yüzü" yazısı eklendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Trump, Charlottesville'deki ırkçı gösterilerde iki tarafı da suçladı.
Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Trump'ın ırkçıları kınamaması eleştirilmişti. Trump'ın açıklamaları eski Ku Klux Klan liderleri tarafından desteklenmişti.

Ku Klux Klan, 1865 yılında ABD Tennessee'de kurulan siyahi karşıtı faşist bir gizli örgüt.,

İşte derginin kapağı:

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