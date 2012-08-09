Der Spiegel'den Gülen cemaatine ağır eleştiri: En tehlikeli İslami hareket

Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi Gülen hareketinin Almanya'daki ayağını “Almanya'daki en önemli ve en tehlikeli İslami hareket” olarak niteledi. Derginin son sayısında “Der Pate” (Godfather) başlığı altında yayımlanan haberde, “Milyonlarca Müslüman ona tapıyor. Fethullah Gülen, İslam'ın Gandi'si olarak algılanıyor. Cemaati de Almanya'da yeni yandaşlar buluyor” denildi.

Berlin Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Kültür Olimpiyatı'na da yer verilen haberde, Gülen'in İslam aleminin etkin isimlerinden biri olduğuna işaret edildi. Gülen cemaatinin dünyanın 140 ülkesinde okulları bulunduğu da belirtilen haberde, aynı zamanda Samanyolu TV, Ebru TV gibi televizyon kanalları ile Zaman gazetesinin, Alman Türk Haber Ajansı'nın ve İstanbul'daki Fatih Üniversitesi ile Asya Bank'ın da onlara ait olduğu da belirtildi.

Der Spiegel'in dört tam sayfa ayırdığı haberinde cemaati terk edenlere göre Gülen hareketinin Scientology gibi bir grup olduğu iddiası da yer aldı.

Alman kamuoyunun Gülen ve hareketi hakkında bilgi sahibi olmadığına yer verilen haberde, “Aslında Almanya'da Gülen Cemaati kadar Müslümanları etkileyen bir hareket yoktur. Marburglu İslambilimci Ursula Spuler-Stegmann'a göre Gülen hareketi, Almanya'da en önemli ve en tehlikeli harekettir” denildi.

Almanya'nın çeşitli kesimlerinde Cemaat'e yakın kişiler tarafından açılmış çok sayıda okul ile 15 “diyalog cemiyeti” bulunduğu belirtilen haberde, Gülen Cemaati'nin Berlin'deki yüzünün Ercan Karakoyun isimli bir göçmen kökenli olduğuna da dikkat çekildi.

Derginin haberinde Gülen Cemaati'nin şeriat ve cihat için ağırlığını koymadığının altı çizilirken, AKP'nin 2002 yılındaki genel seçimleri kazanmasından sonra Gülen'in etkisinin arttığı da belirtildi. Haberde, “Gözlemcilere göre iki taraf arasında stratejik bir ortaklık var. ABD'li diplomatlara göre AKP'li milletvekillerinin beşte biri -Adalet ve Kültür Bakanı da dahil- Gülen'ciydi” satırlarına da yer verildi.