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Der Spiegel'den Cerablus yorumu: IŞİD bahane, hedef Kürtler

Alman basını Cerablus operasyonunu, 'uzun sürecek işgalin' ilk adımı olarak değerlendirdi

26 Ağustos 2016 15:42

Alman medyasından Der Spiegel Türkiye’nin Cerablus operasyonu için, “IŞİD bahane, hedef Kürtler” dedi.

Der Spiegel yazarına göre, Ankara, bölgede ‘uzun sürecek bir işgalin’ ilk adımlarını atmış oldu. Analizde hedefin Kürtler olduğunu belirtirken, ‘üç yıl IŞİD’e göz yuman Ankara'nın şimdi birdenbire harekete geçmesini ardında köklü Kürt korkusunun’ yattığı ileri sürdü.

Der Spiegel’in analizinde, ‘Berlin büyüklüğünde bir bölgede kalıcı Türk işgalinin Suriye’deki süreci iyice karmaşıklaştıracağına’ da dikkat çekildi. 

 

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