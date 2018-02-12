Der Spiegel'den 4 ayrı kapak: Merkel çıplak!

Almanya'da üç partisi koalisyonu gerektiren seçim sonuçlarının ardından aylar süren koalisyon görüşmeleri hükümetin kurulmasıyla sonuçlandı. Ancak en önemli bakanlıkları SPD'ye katıran Merkel'in "CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik" sözleri tartışılmaya devam ediyor. Alman Der Spiegel dergisi de Merkel'in sözleriyle ilgili 4 ayrı kapak hazırladı.

Hazırlanan kapakların ilkinde, Merkel çıplak bir şekilde resmedilirken SPD'yi (Sosyal Demokrat Parti) temsil eden üç kişi Merkel'in kıyafetlerini kaçırırken görülüyor.

Bir diğer kapakta Merkel SPD'nin kırmızı gülünü koklarken bir uçurumun kenarında resmediliyor.

Der Spiegel'in hazırladığı bir diğer kapakta ise kral tacına ulaşmaya çalışan Angela Merkel, SPD'nin kapanına yakalanmış şekilde tasvir ediliyor.

Bir diğer kapakta ise Merkel, SPD lideri Martin Schulz'ün sırtı dönük bir şekilde başkalarıyla uyuduğu yatağa girmeye çalışırken resmediliyor.