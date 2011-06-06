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Dünya

Der Spiegel, Türkiye'yi analiz etti

Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden "Der Spiegel", son sayısında Türkiye'deki gelişmelere geniş şekilde yer verdi.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden "Der Spiegel", son sayısında Türkiye'deki gelişmelere geniş şekilde yer vererek, "Avrupa geleceğini düşünürken Türkiye'nin dinamik bir bölgesel güç haline geldiğini" ifade etti.

Dergide "İstancool Sultanı" (Der Sultan von İstancool) başlığıyla yayınlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim mitinginde gösteren bir fotoğrafa yer verilen yazıda, Avrupa'nın, kendi geleceği konusunda mücadele ettiği bir dönemde Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği belirtildi.

Başbakan Erdoğan'ın şimdi seçimleri 3. kez kazanmak için kolları sıvadığı ve anayasayı değiştirmek istediği ifade edilen yazıda, Türkiye'deki gelişmelerden dolayı "artık Avrupa'nın Erdoğan'ı fazlaca ilgilendirmediği" yorumu yapıldı.

Erdoğan'ın, Türkiye'de yaşayan ve kendisini desteklemeyen insanlara bile büyük bir özgüven verdiği, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret eden insanların bile Türkiye'ye geçtiği zaman gelişme açısından büyük bir fark gördüğü kaydedildi.

Gaziantep'de de Türkiye'deki büyük gelişmeleri izlemenin mümkün olduğu belirtilen yazıda, geçen yıl Türkiye'deki ekonomik büyümenin yüzde 8,9, Almanya'daki büyümenin ise yüzde 3,6 oranında olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğuna ve genç nüfusun da istikrarlı şekilde arttığına işaret edilen yazıda, ülkedeki eksikliklerin başında basın özgürlüğünün gelişmemiş olmasının ve birçok gazetecinin tutuklu bulunmasının geldiği, ayrıca namus cinayetlerinde son yıllarda büyük bir artış görüldüğü ifadeleri kullanıldı.



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