Der Spiegel: Türkiye, ABD'nin yaptırımlarına sembolik bir yanıt verdi

Beyaz Saray, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ‘durumuyla’ ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye misilleme kararı almasını değerlendiren Alman Der Spiegel dergisi, Ankara'nın Washington'a 'sembolik yanıt' verdiğini belirtti.

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Sputnik'in aktardığına göre dergi, Erdoğan'ın talimatına konu olan ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanlarının Türkiye'de muhtemelen mal varlıklarının bulunmadığını kaydederek, Ankara'nın yanıtının sembolik nitelikte olduğunu yazdı. Der Spiegel, yaptırımların her iki ülkenin bakanlarına fiilen zarar vermesinin beklenmediğini kaydetti.

Türk bakanların ABD'de mal varlıkları bulunmadığını belirttiğini aktaran, ABD'li bakanların da Türkiye'de muhtemelen mal varlığı bulunmadığını yazan dergi, hem Washington'un hem de Ankara'nın aldığı cezai önlemlerin sembolik nitelik taşıdığının altını çizdi.

"Kapsamlı bir ekonomik kriz yaşanabilir"

Diğer taraftan dergi, ABD ve Türkiye arasında Suriye krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve Rus S-400 füze savunma sistemleri konusunda uzun süredir ihtilaf yaşandığına dikkat çekti.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları her an artırabileceğinin de altını çizen dergi, "Eğer yatırımcılar Ankara'ya güvenini yitirirse, bu ülkede sadece kur krizi değil, kapsamlı bir ekonomik kriz de yaşanabilir" ifadelerine yer verdi.