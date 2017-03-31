Der Spiegel: Türk dış temsilcilikleri 35 ülkede Gülen cemaati istihbaratı topladı

Almanya'da, bir süredir faaliyetleri tartışma konusu olan ve üst düzey bir yöneticisi hakkında hakkında soruşturma başlatılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra Türkiye’nin yurtdışında görev yapan büyükelçilik ve konsolosluklarının da Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili istihbarat topladığı iddia edildi.

Der Spiegel’in verdiği habere göre, Türk diplomatik temsilciliklerinden geçen yıl eylül ayında Ankara tarafından Gülen cemaatinin bazı mensupları ve onlara yakınlığı ile bilenen kuruluşlar hakkında aktiviteleri, örgüt yapıları ve eğitim kurumları ile ilgili ayrıntılı rapor istendi.

Haberde 35 ülkedeki diplomatik temsilcilerin Fethullah Gülen’e yakın dernek, okul ve medya kuruluşları hakkında yüzden fazla sayfalık rapor gönderdiği, isim listesi çıkardığı kaydedildi. Bu ülkeler arasında Moritanya, Moğolistan, Nijerya ve Avustralya’nın da olduğuna dikkat çekiliyor.

Der Spiegel’in, bu raporlamaya hedef olanların verdiği bilgilere dayanarak yaptığı haberde, "diplomatik temsilcilerin yolladıkları raporların söz konusu kişileri tehlikeye sokacak nitelikte olduğu, Türkiye’ye gitmeleri durumunda tutuklanma riski ile karşı karşıya olabilecekleri" savunuldu. Listelenen isimler arasında Almanya’da yaşayan DİTİB imamlarının da bulunduğu da kaydedildi.



Almanya’dan Diyanet yetkilisine soruşturma

Diğer yandan Alman makamları MİT’in Almanya’da istihbarat faaliyeti yaptığı iddialarının üzerine gidiyor. Alman NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung adlı yayın kuruluşlarının yaptığı araştırmaya göre, Federal Savcılık, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan üst düzey bir kişi hakkında soruşturma başlattı.

