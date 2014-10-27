Der Spiegel, 'Teröre karşı tek başına' başlığıyla Kobanê'yi kapağına taşıdı

Almanya'nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel "Teröre karşı tek başına" başlığıyla IŞİD’e karşı Kürtlerin verdiği mücadeleyi kapağına taşıdı. Bir kadın gerilla, peşmerge ve IŞİD vahşetinden kaçan Kürt çocuklarının fotoğraflarına yer veren derginin kapak spotu ise şöyle; "IŞİD'in ilerleyişi ve Kürtlerin IŞİD'e karşı tek başına verdiği mücadele"

ANF’de yer alan habere göre, bugün 42. güne giren Kobanê direnişi dünya basınında yer almaya devam ediyor. İki hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IŞİD politikasını, Kobanê direnişini ve IŞİD çetelerinin vahşetini "Allah'ın Allahsız orduları" ile kapağına taşıyan Almanya'nın yüksek tirajlı haber dergisi Der Spiegel yayın geleneğinde pek yapmadığı bir şeyi yaparak benzer bir temayı yeniden kapağına taşıdı.

Dergi bugün çıkan sayısında bu kez "Teröre karşı tek başına" başlığıyla IŞİD’e karşı Kürtlerin verdiği mücadeleyi kapağına taşıdı. Bir kadın gerilla, peşmerge ve DAİŞ çetelerinin vahşetinden kaçan Kürt çocuklarının fotoğraflarına yer veren dergi konuya ilişkin ayrıntılı ve bol izlenimli dosyaları okuyucularına sundu.

'Terk edilmiş halk'

Kapak spotuna "IŞİD'in ilerleyişi ve Kürtlerin IŞİD'e karşı tek başına verdiği mücadele" yazan dergi iç sayfalarında ise "Terk edilmiş halk-Kürtler" başlığını kullandı. PKK'nin DAİŞ'e karşı mücadelede batının son umudu olduğunu yazan dergi " PKK’nin yalnız mücadelesi bölgede ne tür değişikliklere yol açacak?" sorusunu yöneltti.

Kerkük'te IŞİD'e karşı savaşan HPG gerillalarının fotoğraflarını kapaklarına taşıyan dergi muhabirlerinin Kandil dağı, kuzey ve Batı Kürdistan'daki izlenimlerine yer verdi. Derginin aynı temalı bir başka dosya-haberi ise "Vatan cephesi Suriye'de" başlığıyla yayınlandı. Bu haberde ise DAİŞ'e karşı mücadele için Almanya'dan en az 50 Kürt gencinin Rojava'ya gittiği iddia edildi.

Her hafta 5 milyondan fazla okuru olan Der Spiegel sadece Almanya'nın değil Avrupa'nın da en köklü ve dinamik yayın organlarından birisi. 70 yıla yakın tarihinde birçok skandalı, gizli belgeyi ortaya çıkaran, liderlerin istifasını tetikleyen dergi etkili kapaklarıyla okuyucusunun karşısına çıkıyor.