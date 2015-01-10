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Dünya

Der Spiegel: Suriye gizlice nükleer santral kuruyor

Der Spiegel dergisi, Suriye'nin kod adı 'Zemzem' olan gizli bir proje kapsamında nükleer santral kurduğunu öne sürdü

10 Ocak 2015 21:57

Alman Der Spiegel dergisi Beşar Esad’ın Suriye'de nükleer santral inşaa ettiğini iddia etti. Batılı uzmanlara göre santral kod adı 'Zemzem' olan gizli bir projenin parçası.

Der Spiegel, Esad’ın nükleer silah üretmek üzere bir tesis inşa ettiğini iddia ederek uydu görüntüleri ve gizli belgeler yayınladı.

Derginin haberinde, “Savaş sebebiyle ülkesinden kaçan insanlara rağmen Beşar Esad nükleer bomba üretme planlarından vazgeçmiş görünmüyor” denildi.

Nükleer santral olduğu iddia edilen yer Humus kenti yakınlarında. Yer altına kurulan santral su kaynaklarına erişimi olan bir bölgede bulunuyor. Lübnan sınırına sadece iki kilometre mesafede bulunan tesis ulaşımın çok zor olduğu dağlık bir bölgede yer alıyor.

Belgeleri inceleyen Batılı uzmanlar bunun “Zemzem” kod adlı nükleer reaktör ve uranyum zenginleştirme projesinin parçası olabileceği yönünde görüş bildirdiler.

Uzmanlara göre Zemzem projesine Kuzey Koreli ve İranlı uzmanların da dâhil olabileceğini belirtiyorlar. 

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