T24 LogoT24 Logo
Dünya

Der Spiegel: Rus kara birlikleri Suriye'de operasyonlara başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iddiayı yalanladı

28 Kasım 2015 00:55

Suriye'de hava operasyonları düzenleyen Rusya'nın, Suriye’de Beşar Esad’a destek olmak amacıyla kara birlikleri ile de mücadele ettiği iddia edildi.

DHA'dan Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kabul etmese de, Spiegel Online elde ettiği bilgilere dayanarak Putin’in Esad’ı desteklemek amacıyla kara birliklerini de devreye soktuğunu öne sürerek, Rus özel birliklerine bağlı en az iki askerin çatışmalarda hayatını kaybettiğini yazdı.

Ölen askerlerin Rus Askeri İstihbaratı GRU’ya bağlı askerler olduğunu savunan dergi, ölen askerlere 12 Kasım tarihinde Rostow yakınlarındaki Don’da bulunan 22. Özel Kuvvetler Birliği’nde cenaze töreni düzenlendiği iddiasında bulundu.

Rusya’nın hava saldırıları, askeri ve topçu birlikleri ile Esad rejimini desteklediğini kaydeden Spiegel Online, İlyushin Rus askeri uçakları ve Mi-24 helikopterleri ile Esad güçlerinin çatışma bölgelerine taşındığını yazdı.

Dergi, Rusya’nın Sibirya’da konuşlu bir ünite olan Moskova 120 Rus Topçu Tugayı’na ait MSTA-B tipi obüsler ile de Suriye’deki nüfuzunu güçlendirdiğini gündeme getirdi.

ETİKETLER

spiegel onlinerus kara birliklerisuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24