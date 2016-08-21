Der Spiegel: MİT, Gülencilerin takibi için Alman istihbaratından yardım istedi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND’den Gülen cemaati mensuplarının takibi konusunda yardım istediği öne sürüldü. İddiaya göre, Berlin Büyükelçiliği Müsteşarı Ufuk Gezer de Alman Dışişleri Bakanlığı’na başvurdu. Ayrıca başta Kuzey Ren Vestfalya ve Saksonya olmak üzere 11 eyalet hükümetine de Gülenciler için takip başvurusu yapıldı. Ancak bu başvurular reddedildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bununla ilgili belgeleri incelediğini duyuran Alman Der Spiegel dergisine göre MİT, BND’den Gülen yanlılarının takibi ve Türkiye’ye iadesi için Almanya’daki yasa yapıcıları ve karar vericileri etkilemesini istedi. Bu haber üzerine Alman Die Welt gazetesi MİT’in talebine “BND’yi etkilemeye, Almanya’da nüfuz kurmaya çalışıyor” tepkisini gösterdi.

"MİT, BND’den yardım istedi"

Spiegel Online, yurtdışına kaçan Gülen taraftarlarının Almanya’da takip edilmesi ve Türkiye’ye iade edilmesi konusunda MİT’in BND’den yardım istediğini duyurdu. Ankara’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Almanya’ya takip edilmesi için verdiği isimler 40’ı geçti. Üç kişinin de iade edilmesi için başvuru yapıldı.

Gülen hareketine bağlı kişi ve kurumların incelenmesi konusunda Berlin Büyükelçiliği Müsteşarı Ufuk Gezer Alman Dışişleri Bakanlığı’na birçok kez talepte bulundu. Ayrıca başta Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Saksonya olmak üzere 11 eyalet hükümetine de Gülen hareketinin takibi konusunda başvuru yapıldı. Başvuru yapılan eyaletlerin tamamı, Ankara’nın isteğini reddetti.

Ankara’nın ABD’den Gülen hareketinin iadesi taleplerine soğuk duş anlamına gelen bir haber de Washington Post’tan geldi. Karen DeYoung’ın haberinde “Türkiye’nin kanıtları darbe girişimi öncesi döneme dayanıyor” iddiasında bulunuldu.

"Kanıtlar darbe öncesinden"

Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, Türkiye’nin gönderdiği ve ABD Adalet Bakanlığı’nda incelenen dosyalar için “Darbe girişimi öncesi iddia edilen belli suç faaliyetlerine dair suçlamalarla bağlantılı. Bu noktada Türk yetkililer Gülen’in darbeye karıştığına dair kanıtları temel alan resmi bir sınırdışı talebinde bulunabilmiş değil” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın 24 Ağustos’taki Türkiye ziyaretiyle ilgili gazetecileri bilgilendiren Obama yönetiminden üst düzey bir yetkili, gelecek günlerde ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir heyetin Ankara’ya yollanacağını aktardı.

“Kanıt dosyasındaki her şeyi anladıklarından emin olmak için Türk muhataplarıyla birlikte çalıştıklarını” ifade eden ABD’li yetkili, “İade için olası sebep varsa kanıtın yeterli olup olmadığına sonuçta mahkeme karar verecek” dedi. Bu da Adalet Bakanlığı iade için sebep olduğuna karar verse bile mahkemede görüşüleceği ve temyize de gidileceği, yani sürecin yıllar alacağı anlamına geliyor.