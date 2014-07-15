Der Spiegel: Merkel siyaseti zirvede bırakmak istiyor, istifa edebilir

Alman Der Spiegel dergisi, Başbakan Angela Merkel’in önümüzdeki genel seçimlerin yapılmasını veya lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne halefinin gelmesini beklemeden gönüllü olarak görevini bırakmayı planladığını yazdı.

Dergi, Merkel’in 60. yaş günü sebebiyle yayınladığı makalede, “Partideki çevresi ve bakanlar kurulu, Merkel’in kendi isteği ile istifa edeceğine inanıyor” ifadesine yer verdi.

Dergi Merkel’in şu an siyasi kariyerinin zirvesinde olduğunu, 2005 yılından bu yana sürekli olarak başbakanlık görevinde bulunduğunu, bu zaman zarfında Almanya’yı küresel mali kriz ve onun ardından yaşanan uzun süreli Euro krizi gibi zor dönemlerden başarıyla çıkardığını vurguladı.

‘Aynı olmasın’

Dergiye göre Merkel, kendisinden önce başbakanlık görevini yürütmüş olan ve Almanlar arasında popülerlik kazanan, ancak parti içi mücadele veya buna uygun bir şekilde seçimlerdeki yenilgi sonucunda gücünü yitiren Kondrad Adenauer ve Helmut Kohl gibi selefleriyle aynı kaderi yaşamak istemiyor.

Haberde uzun yıllardır Avrupa siyasetinde önemli bir konumda olan Merkel’in, yakın gelecekte BM Genel Sekreterliği ya da AB Konseyi Başkanlığı gibi görevleri üstlenebileceği yorumu da yapıldı.

Son seçimler

Almanya'da 22 Eylül 2013'te yapılan genel seçimlerden Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yüzde 33,8 oy oranıyla birinci çıkmıştı.

Merkel hükümet kurmak için yüzde 23 oy alan seçimlerden ikinci çıkan Peer Steinbrück'ün Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile koalisyon kurmuştu.