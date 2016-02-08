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Dünya

Der Spiegel: Merkel Erdoğan'dan hoşlanmıyor ama ona ihtiyacı var

Angela Merkel, Avrupa Birliği ülkelerine sığınmacı akınını engellemek için bir kez daha Türkiye'ye geldi

08 Şubat 2016 13:03

Alman Der Spiegel dergisi Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmadığını ama ona ihtiyacı olduğunu yazdı.

Radikal'de yer alan habere göre; Almanya Şansölyesi Angela Merkel Avrupa Birliği ülkelerine sığınmacı akınını engellemek için bir kez daha Türkiye'ye geldi. Merkel ile Davutoğlu'nun buluşmasının ana gündemini sığınmacıların Avrupa Birliği sınırlarının dışında tutulması olduğu bildirildi. Der Spiegel yazarı Philipp Wittrock'un bu ziyarete ilişkin kaleme aldığı yazısında şu ifadeler dikkat  çekti: "Merkel Erdoğan'dan hoşlanmıyor ama ona ihtiyacı var."

18-19 Şubat 2016 tarihleri arasında toplanması planlanan Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Merkel'in sığınmacı politikası konusunda kendisine yapılan eleştirileri engellemeye dönük bir "ara muhasebe" çabası içinde olduğu ve bugünkü ziyaretin de bu amaçla planlandığı belirtildi.


Merkel'den Türkiye'ye kritik ziyaret


Berlin-Ankara arasında mekik dokuyan Merkel-Davutoğlu görüşmelerinin asıl gündemini sığınmacı krizi oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkelerine sığınmacı olarak gitmek isteyenler açısından transit ülke konumunda olan Türkiye'nin 3 milyar euro karşılığında bu akını durdurması kararlaştırılmıştı. Ancak Davutoğlu'nun en son Merkel ile görüşmesinde bu rakamın yeterli olmadığı, Türkiye tarafının "en az 5 milyar euro istediği" basına yansımıştı.

 

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