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Dünya

Der Spiegel, Kübalı göçmenin Trump illüstrasyonunu kapağına taşıdı

"Özgürlük Anıtı, ABD'nin göçmenleri ağırlama politikasının sembolüydü"

04 Şubat 2017 14:10

T24

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, ABD'de yaşayan Kübalı göçmen illüstratör Edel Rodriguez'in çizdiği Trump illüstrasyonunu kapağına taşıdı. 

Çizgide, Trump, Özgürlük Anıtı'nın kafasını kesmiş bir şekilde, elinde kanlı bir bıçakla resmedilmiş. İllüstrasyonda Trump'ın "Önce Amerika" söylemine de atıf yapılmış.

Washington Post'ta yer alan habere göre Edel Rodriguez, 1980 yılında Küba'dan ABD'ye göç etmiş. Çoğu göçmen gibi o da ABD Başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye getirdiği vize yasağına tepkili.

"ABD'ye geldiğimde 9 yaşındaydım. Küçük çocukların kendi ülkelerinden göç ettiklerinde neler hissettiklerini çok iyi hatırlıyorum" diyen Rodrigue, "O yüzden şimdi küçük çocukların bu ülkeye gelememeleri beni çok rahatsız ediyor" diyor.

Bu yasağa tepki için böyle bir çizim yapma kararı aldığını söyleyen Rodrigue, Özgürlük Anıtı'nın, Amerika'nın göçmenleri ağırlama poltikasını ve demokrasiyi temsil ettiğini ifade ediyor. "Demokrasinin başı kesildi" yorumunu yapan Rodrigue, son yıllarda kafa kesmenin IŞİD'in eylemlerinde görüldüğünü hatırlatan Rodrique, "Bu yüzden Trump'la IŞİD'i karşılaştırdım. İkisi de aşırılıkçı" görüşünü dile getiriyor.

Der Spiegel'in kapağı şöyle:

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