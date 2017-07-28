Der Spiegel: Konya'ya izin Sol Partili vekil nedeniyle verilmiyor

Der Spiegel, Ankara'nın Alman milletvekillerine Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğunu yazdı. Spiegel'in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaretinin, Neu'un PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği belirtildi. Alman hükümeti ise ziyarete izin çıkmamasını Ankara ile Berlin arasındaki siyasi ilişkilerdeki gerginlikle gerekçelendirmişti.

Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Sol Parti milletvekili Alexander Neu, komisyondaki Sol Partili milletvekillerine başkanlık ediyor. Neu geçen yıl Ağustos ayında Deutschlandfunk radyosuna verdiği bir mülakatta PKK'nın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olarak, "Bunun terörizm olup olmadığı tartışılabilir. Devlet terörizminden de bahsedilebilir" ifadelerini kullanmıştı. PKK, Türkiye'nin yanısıra AB ve ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Sol Parti'den PKK iddiasına yanıt

Sol Parti Meclis Grubu Sözcü Vekili Hanno Harnisch, Alexander Neu'un "geçmişte de şimdi de belirtildiği gibi PKK ile yakın ilişkiler içinde olmadığını" söyledi. Harnisch, Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ziyareti Sol Parti olmaksızın gerçekleştirme niyeti taşıması halinde "bunun iç ve dış politik bir skandal olacağını" belirtti. Hanno Harnisch bu durumun Türk tarafının Alman heyetinin kimlerden oluşacağını belirlemesi anlamına geleceğini vurguladı.

Sol Parti milletvekillerinin Türkiye'deki Alman askerlerini ziyaret edip edemeyeceği henüz İncirlik krizi patlak vermeden önce de gündeme gelmişti. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Eylül 2016'da Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte "Sol Parti milletvekilleriyle ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığı'nın beklenen ziyaretçi listesinde terör örgütü PKK'yı aktif olarak destekleyenler olup olmadığı konusunda son derece titiz bir inceleme yapacağını varsayıyorum" diye konuşmuştu.

O dönem bu açıklamaya bir yanıt veren Alexander Neu Yeneroğlu'nun sözlerinin bir "tehdit" olduğunu belirtmiş ve "Türk hükümeti tarafından diğer milletvekilleriyle aynı muameleyi görme ve elbette güvenliğim için güvence talep ediyorum" demişti.

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DW/DPA/EC/BK