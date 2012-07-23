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Dünya

Der Spiegel: IMF'den Yunanistan'a kredi yok

Avrupa'da gözler İspanya'ya çevriliyken, Yunanistan'a ilişkin kötü haberler gelmeye devam ediyor

23 Temmuz 2012 14:36

Alman Der Spiegel dergisi, IMF'nin Yunanistan için kredi dilimlerini durduracağını yazdı.
 
Avrupa'da gözler İspanya'ya çevriliyken, Yunanistan'a ilişkin kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Troyka heyetinin bu hafta Atina'ya yapacağı ziyaret öncesi, Alman basınında IMF ile ilgili bir iddia yer aldı.

Alman Der Spiegel dergisi, IMF'nin Yunanistan için kredi dilimlerini durduracağını yazdı. Haberde, Yunanistan'ın uzun vadeli bütçe hedeflerini tutturamayacağının net olduğu öne sürüldü.

Dergi, IMF'nin yeni kredi dilimi vermeyi durdurmasıyla, Yunanistan'ın Eylül'de borçlarını ödeyemez duruma düşme olasılığının arttığını belirtti.

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