Der Spiegel: G20 zirvesinin sonuçları sızdı

2 Nisan'da düzenlenecek G20 zirvesinin sonuç bildirgesi gazetelere sızdırıldı. İşte iddia edilen paket…



İngiltere’nin ev sahipliğinde başkent Londra’da 2 Nisan günü düzenlenecek G20 zirvesinin ardından liderler tarafından imzalanarak kamuoyuna açıklanacak sonuç bildirgesinin Alman der Spiegel dergisi tarafından sızdırıldığı öne sürüldü.



Derginin konuyla ilgili haberinde, G20 liderlerinin imzasıyla açıklanacak sonuç bildirgesinde, üzerinde daha önce uzlaşılmış 2 trilyon dolarlık bir teşvik paketinin uygulamaya konulması kararının yer aldığı iddia edildi. Habere göre bildirgede, 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin büyümeyi yüzde 2 oranında artırmasının ve bütün dünyada 19 milyon kişiye iş sağlamasının beklendiği kaydedildi. Bildirge taslağında İngiltere’nin 2010 için bir küresel büyüme hedefi konulması isteğinin de yer aldığı bildirildi. Sunday Times, gelişmeye geniş biçimde yer verdiği haberinde, bu durumun zirvenin ev sahibi İngiltere ve Başbakan Gordon Brown için bir utanç ve Zirve’ye indirilmiş bir darbe olduğunu yazdı.



Gazete, haberin sızmasından da Alman makamlarını sorumlu tuttu ve “bilinçli bir sabotaj” olarak nitelediği gelişmenin işaretlerinin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Brown’a göre mali teşvike daha ihtiyatlı olan yaklaşımından da hissedildiğini savundu.

İngiltere Başbakanlık sözcüsü ise, Der Spiegel’in yayımladığı sonuç bildirgesinin “artık geçerli olmayan rakamları içeren eski bir döküman” olduğunu savundu. Sözcü 2 trilyon dolar rakamının IMF tarafından kullanılan bir tahmin olduğunu ve bildirgenin son halinde belli bir rakamın yer almadığını da ifade etti.



Sunday Times ortaya çıkan bu spekülasyonun da İngiltere Başbakanı’nın bu zirvenin başarıyla sonuçlanmasına ilişkin ortaya koyduğu hırslı yaklaşımın, başını Almanya ve Fransa’nın çektiği bazı ülkeler tarafından benimsenmediği yolundaki iddiaları güçlendirdiğini yazdı.



Zirve öncesinde Başbakan Gordon Brown bütün dünyadaki vergi cennetlerinin ortadan kaldırılması gerektiği uyarısında da bulunuyor. Bu arada, Der Spiegel’den bazı kaynakların, sonuç bildirgesi taslağının Alman hükümeti kaynaklarından elde edildiğini teyit ettikleri de Sunday Times tarafından öne sürüldü.



Gazete, İngiliz hükümetinin, Alman hükümetini doğrudan sorumlu tutmak yerine, suçu koalisyonun küçük ortaklarında aramayı tercih ettiğini bildirdi. Bu arada 1970’li yıllarda İngiltere’yi yöneten Jim Callaghan hükümetinin Dışişleri Bakanı Lord Owen, bugün Sunday Telegraph gazetesi için bir makale kaleme aldı ve İngiliz ekonomisinin kamu harcamalarında sancılı kısıtlamaları zorlayacak “IMF disiplinine” teslim olmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.



Sterlinin değer kaybı ve enflasyon artışı şeklindeki ikili tehdide dikkati çeken Lord Owen, Callaghan hükümetinin belini büken bu ikili tehdidin bugün Brown hükümetini de tehdit ettiğini söyledi.



Lord Owen, “Şimdi zor kararlar almak gerek, bunları 2010 seçimlerinin sonrasına kadar ertelemek imkansız” uyarısında da bulundu.



Öte yandan, sızdırılma iddiasına yalanlamalarda geldi.

