T24 LogoT24 Logo
Gündem

Der Spiegel Erdoğan'ın hastalığını yazdı

Almanya'nın önemli siyasi dergilerinden Der Spiegel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalığıyla ilgili speküsasyonlar üzerine bir haber yaptı.

10 Aralık 2011 02:00

T24 - Almanya'nın önemli siyasi dergilerinden Der Spiegel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalığıyla ilgili speküsasyonlar üzerine bir haber yaptı.


Haberde, Başbakan Erdoğan'ın hastalığının ciddi olduğu yönündeki spekülasyonlara yer verilirken, Erdoğan olmadan sadece AKP'nin değil ayrıca ülkenin kaosa sürüklenebileceği imasında bulunuldu.


Jürgen Gottschlich imzalı haberde, Başbakan Erdoğan'ın 26 Kasım'da rutin bir kontrol için Pendik'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği ancak daha sonra Başbakan'ın "küçük bir operasyon" geçirdiğinin duyurulduğu belirtildi. Erdoğan'a hastanede endoskopi yapıldıktan sonra kalın bağırsağındaki poliplerin alındığı ve hafta sonunu hastanede geçirdiği hatırlatıldı.



Kanser iddiaları ortaya atıldı


Başbakan Erdoğan'ın hastaneden sonra evinde bir kaç gün dinleneceği beklenirken, bu sürenin iki haftayı geçmesi üzerine hastalığı hakkında spekülasyonlar yapılmaya başlandığı ve "kanser" olabileceği iddialarının gündeme geldiği vurgulandı.



İki önemli konferansa katılmadı


AKP lideri Erdoğan'ın üç haftadır evinde dinlendiği, iki önemli uluslararası konferansa katılmayı iptal etmek zorunda kaldığı belirtilerek, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Katar Emiri'ni evinde kabul etmek zorunda kaldığı vurgulandı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın bir bakıma Erdoğan'ın hastalığıhıh derecesini öğrenmek için de, evini ziyaret ettiği iddiasına yer verildi.



Şike yasası sürencemede kaldı


Haberde ayrıca Erdoğan'ın hastalığı sürecinde Şike Yasası'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edildiği hatırlatıldı. Erdoğan partinin başında olmadığı için günlerdir yasanın tartışıldığı ve AKP için de çatlak sesler çıktığı iddia edildi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24