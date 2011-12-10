Der Spiegel Erdoğan'ın hastalığını yazdı

T24 - Almanya'nın önemli siyasi dergilerinden Der Spiegel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalığıyla ilgili speküsasyonlar üzerine bir haber yaptı.



Haberde, Başbakan Erdoğan'ın hastalığının ciddi olduğu yönündeki spekülasyonlara yer verilirken, Erdoğan olmadan sadece AKP'nin değil ayrıca ülkenin kaosa sürüklenebileceği imasında bulunuldu.



Jürgen Gottschlich imzalı haberde, Başbakan Erdoğan'ın 26 Kasım'da rutin bir kontrol için Pendik'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği ancak daha sonra Başbakan'ın "küçük bir operasyon" geçirdiğinin duyurulduğu belirtildi. Erdoğan'a hastanede endoskopi yapıldıktan sonra kalın bağırsağındaki poliplerin alındığı ve hafta sonunu hastanede geçirdiği hatırlatıldı.

Kanser iddiaları ortaya atıldı



Başbakan Erdoğan'ın hastaneden sonra evinde bir kaç gün dinleneceği beklenirken, bu sürenin iki haftayı geçmesi üzerine hastalığı hakkında spekülasyonlar yapılmaya başlandığı ve "kanser" olabileceği iddialarının gündeme geldiği vurgulandı.

İki önemli konferansa katılmadı



AKP lideri Erdoğan'ın üç haftadır evinde dinlendiği, iki önemli uluslararası konferansa katılmayı iptal etmek zorunda kaldığı belirtilerek, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Katar Emiri'ni evinde kabul etmek zorunda kaldığı vurgulandı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın bir bakıma Erdoğan'ın hastalığıhıh derecesini öğrenmek için de, evini ziyaret ettiği iddiasına yer verildi.

Şike yasası sürencemede kaldı



Haberde ayrıca Erdoğan'ın hastalığı sürecinde Şike Yasası'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edildiği hatırlatıldı. Erdoğan partinin başında olmadığı için günlerdir yasanın tartışıldığı ve AKP için de çatlak sesler çıktığı iddia edildi.



