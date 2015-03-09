Der Spiegel'den 'Erdoğan'ın evinde çalışan kadın aşçının suikast planı' iddiası

Alman Der Spiegel Dergisi, Almanya’da geçen aralık ayında Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürüttükleri iddiasıyla tutuklanan üç Türk ile ilgili “Boşboğaz Büyük Abi” başlıklı bir makale yayımladı. Spiegel, uzun zaman Alman istihbaratı tarafından dinlemeye alınan kişilerin kendi aralarındaki konuşmalardan ayrıntılara da verdi. İddiaya göre, söz konusu Türklerden biri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik bir suikast planından bahsetti ve Türk istihbaratının Erdoğan’ın Ankara’daki evinde çalışan bir kadın aşçıdan kuşkulandığını söyledi.

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen bir kişi de Belçika’da tutuklanmıştı. Aralarında Başbakanlık Strateji Uzmanı olduğunu iddia ettiği belirtilen Muhammed Taha Gergerlioğlu’nun da bulunduğu dört Türk, Almanya ve Belçika’da PKK ve Gülen Cemaati ile ilgili ajanlık faaliyeti yapmakla suçlanıyor. İkisi geçen aralık ayı sonunda Frankfurt Havaalanı’nda ülkeye giriş yaparken tutuklanırken, bir diğeri de Wupperthal kentindeki evinde tutuklanmıştı. Almanya’daki iki tutuklu daha sonra kefaletle serbest bırakıldı ancak Gergerlioğlu’nun tutukluluk hali sürüyor.

Kod isimleri var

Alman istihbaratının Paris’te öldürülen 3 PKK’lı kadınla ilgili MİT bağlantısını araştırırken tesadüfen bu gruba ulaştığını belirten Der Spiegel’e göre, kendi aralarındaki konuşmalarda Gergerlioğlu’na ‘Büyük Abi’ ya da ‘Hocam’ diye hitap ediliyordu. Diğer şüphelilerin kod adları ise ‘Genel Vali’, ‘Vali’ ve ‘Komiser’di. Gergerlioğlu’nun aracına dinleme yapmak için’böcek’ yerleştirildiğini belirten Der Spiegel’e göre Gergerlioğlu, önemli bilgilerin kendisine aktarılması durumunda pasaport çıkarma, ülkeye giriş yasağını kaldırma veya yakınların okul masrafını karşılama gibi vaatlerde bulunuyor.

Aşçıdan suikast

Türk istihbarat teşkilatı MİT’in söz konusu kişilerle bağlantısını reddettiğini, bunu Alman makamlarına da ilettiğini belirten Alman dergisi, Alman Federal Savcılığı’nın da şüphelilerin ciddiye alınacak kadar etkili istihbaratçı olup olmadığı konusunda kuşkularının bulunduğunu belirtti. Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalara yer veren, bunların bazılarının gerçek çıkmadığını belirten Spiegel, bir defasında ‘Komiser’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a planlanan bir suikasttan bahsettiğini, Türk istihbaratının söz konusu kişiyle ilgili olarak Erdoğan’ın Ankara’daki evinde çalışan bir kadın aşçıdan kuşkulandığını söylediğini yazdı. Gergerlioğlu’nun ise 2014 Şubat ayında, aracında bulunduğu sırada şoföre, dinlendiğini bilmeksizin “Bizde birini 10 ayrı birim dinler. Almanya ve İngiltere’de ise sadece ilgili birim telefonu dinler” dediği belirtildi.