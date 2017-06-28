Der Spiegel: Erdoğan, Merkel'in sorunlu konuğu

Almaya’da yayınlanan Der Spiegel Online'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Merkel'in sorunlu konuğu" dendi. Erdoğan'ın 12 korumasının, ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki göstericilere müdahale ettiği hatırlatılan makalede, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer'in “Alman hükümeti bu korumaların Türkiye Cumhurbaşkanı’na Hamburg’ta eşlik etmeyeceğine çok emin” ifadesine de yer verildi.

Severin Weiland imzalı makalede, Erdoğan'ın G20 dışında herhangi bir yerde toplantı düzenleyip, taraftarlarına hitap etmesinin ''arzu edilmediği'' savunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuya ilişkin olarak "G20 Zirvesi dolayısıyla Hamburg'da böyle bir toplantı olmayabilir. Ancak bir başka yerde mümkündür'' dediği belirtilen makalede böylesi bir toplantının ''provokasyon'' niteliği taşıyacağı kaydedildi.

Makalade, gazeteci Deniz Yücel ve Meşale Tolu'nun cezaevinde tutulmasının Almanya - Türkiye ilişkilerine zarar vermeye devam ettiğine de dikkat çekildi.

“Erdoğan Almanya’da iç barışa zarar veriyor”

Makalede, koalisyon hükümetinin sosyal demokrat bileşeni SPD'nin iç politika grup sözcüsü Niels Annen'in ''Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanları Erdoğan'ın siyasi enstruman olarak görmesi, Almanya'daki iç barışa zarar veriyor'' sözlerine yer verildi.