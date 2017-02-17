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der Spiegel: DİTİB krizi Almanya sınırlarını aştı

DİTİB'in Hollanda, Belçika, Avusturya ve İsviçre’den de Ankara’ya rapor gönderdiği iddia ediliyor

17 Şubat 2017 23:02

T24

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) yönelik ajanlık iddiası Almanya sınırlarını aştı.

Haftalık dergi der Spiegel dergisinin haberine göre, DİTİB imamlarının Gülen hareketine yakınlığı ile ilgili kişiler hakkında sadece Almanya’da değil, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İsviçre’den de Ankara’ya rapor gönderdiği iddia ediliyor.

 İddialarla ilgili elinde belgeler olduğunu öne süren der Spiegel, söz konusu raporlarda sadece kişilerin adları değil, Gülen hareketi ile bağlantısı olduğu düşünülen okul, kreş, kültür ve öğrenci derneklerinin de yer aldığını ifade ediyor.

Hatta Bern Büyükelçiliği’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderdiği bir raporda, şiddet yanlısı Gülen cemaati üyelerinin Türkiye’den kaçtıkları ve İsviçre’de yaşadıkları şüphesinin yer aldığından söz ediliyor.

Der Spiegel ayrıca Türk istihbarat çalışanlarının Alman istihbaratçılarına baskı uyguladıklarını da iddia ediyor. Alman istihbaratının güvenilir bir analizinde, bazı olaylarla ilgili yetkililerin bazı kişileri tehlikeli gruplara dahil etmeleri ve gerekli önlemler almaları için zorlandığından bahsediliyor.

İmamlar Almanya’da yetişsin

Bazı DİTİB imamlarına yönelik operasyonlar ve Türkiye’den yapılan açıklamalardan sonra Türkiye ve Almanya arasındaki ajanlık krizi büyüdü.

Federal Entegrasyon Bakanı Aydan Özoğuz  der Spiegel’e yaptığı açıklamada, DİTİB hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması, sorumluların cezalandırılmasını istedi. DİTİB’in Ankara ile bağını kesmesini isteyen Özoğuz, böyle bir çatı derneğinin yönetim kurulunda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yer almasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özoğuz uzun vadede, DİTİB imamlarının Almanya’da yetiştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. DİTİB’in Almanya’daki Müslümanlar için önemini vurgulayan bakan, DİTİB ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

 

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