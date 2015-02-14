Der Spiegel: Almanya'nın Peşmerge'ye gönderdiği çok sayıda silah PKK’nı eline geçti

Almanya’nın geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin ordusu "Peşmerge güçlerine gönderdiği çok sayıda silahın PKK’nın eline geçtiği" iddia edildi.

Alman Süddeutsche gazetesinin haftalık dergisinin Der Spiegel’in bugün çıkacak sayısını referans göstererek verdiği habere göre, Alman ordusuna ait Milan tipi zırh delici güdümlü füzeler ve DM51A1 tipi parça tesirli el bombaları PKK’nın elinde bulunuyor. PKK’lı savaşçıların zırh delici güdümlü füzeler ve el bombalarının olduğu, daha sonra boşalttıkları sandıkları gösterdikleri iddi edildi.

Merkel ‘silah verilmeyecek’ demişti

Almanya, terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’nin Irak’ta ilerlemesinin ardından Peşmerge’ye 70 milyon değerinde silah ve askeri teçhizat göndermişti. Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 100 bin Peşmerge’den 10 bininin donatıldığını açıkladı. Alman ordusuna ait silahlar geçen yıl uçakla Erbil’e gönderilirken, silahların IŞİD’e karşı savaşan PKK’nın eline geçme ihtimali gündeme gelmişti. Almanya Başbakanı Merkel, Peşmerge’ye silah yardımı kararı alındığında, PKK’ya da silah yardımı gündeme gelmiş ve Merkel, PKK’ya silah verilmeyeceğini vurgulamıştı. Merkel, silah yardımı yapılacak gruplar arasında PKK’nın bulunmadığını söylemişti.

Almanya bir hafta önce IŞİD’e karşı mücadelede yardımı genişletti. Almanya’nın Peşmergeye askeri teçhizat ve silah yardımı şubat ayı sonuna kadar sürecek. Süddeutsche gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Almanya Peşmerge güçlerine 500 Milan tipi zırh delici güdümlü füze ve bu füzeleri fırlatmada kullanılan 30 Milan füze fırlatma sistemi gönderiyor.