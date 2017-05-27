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Der Spiegel: Almanya, Türkiye'ye 2 hafta süre tanıdı

Der Spiegel'in iddiasına göre, Ankara'nın Alman milletvekillerine askerleri ziyaret izni vermemesi halinde, çekilme oylamaya sunulacak

27 Mayıs 2017 22:58

Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin verilmemesi ile başlayan İncirlik krizi Türkiye ile Almanya arasındaki fay hatlarından birini oluşturuyor. Alman Der Spiegel gazetesinin iddiasına göre Almanya İncirlik krizinin çözümü için Türkiye ile müzakereleri iki hafta daha sürdürecek.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre Ankara'nın Alman milletvekillerine askerleri ziyaret izni vermemesi halinde, çekilme oylamaya sunulacak. Müzakerelerde Alman heyetine Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel başkanlık edecek. Dergi, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Dairesi’nin müzakerelerden bir sonuç çıkacağına dair kendi içinde bir beklentisi olmadığını yazdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmeden de bir sonuç çıkmamıştı.

Der Spiegel haberini Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından üst düzey bürokratların konuyla ilgili olarak milletvekillerine cuma akşamı verdiği brifinge dayandırdı. Dergiye konuşan Yeşiller Partisi milletvekili Agnieszka Brugger, Alman hükümetinin Türkiye'nin "tüm provokasyonları karşısında kendini gülünç duruma düşürdüğünü'' söyledi.

 

Alman askerleri Ürdün'e kaydırılacak


Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nde görevli Alman askerlerinin ziyaretine izin vermemesi askerlerin çekilmesini gündeme getirdi. IŞİD ile mücadele kapsamında üste 260 Alman askeri, Tornado tipi keşif uçakları ve yakıt ikmal uçakları bulunuyor.

İncirlik'te yaşanan kriz üzerine Almanya alternatif üs arayışına başlamış ve Ürdün ile temas kurmuştu. Ürdün'ü ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Ürdün Kralı Abdullah'ın "İncirlik'teki Alman Ordusu'na ait yakıt ikmal uçaklarıyla Tornado tipi keşif uçaklarının Ürdün'e taşınmasının zaruri hale gelmesi halinde her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını belirttiğini" ifade etmişti.

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