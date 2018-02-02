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Dünya
Deutsche Welle

Der Spiegel: Almanya darbeyle suçlanan Albaya sığınma hakkı verdi

İltica hakkı tanınan subaylardan birinin 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynadığı iddia edilen İlhami P. olduğu belirtildi

02 Şubat 2018 23:40

Haftalık Der Spiegel dergisi dört eski Türk subaya Almanya'da iltica hakkı tanındığını bildirdi. 

Der Spiegel'in haberinde, subaylardan birinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde önemli bir rol oynadığı iddia edilen Kara Harp Okulu eski Kurmay Başkanı Albay İlhami P. olduğu öne sürüldü. Anadolu Ajansı, İlhami P.'nin, darbe girişiminin yaşandığı gece Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle açılan davada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” "silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi suçlarla yargılandığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi isteyen Alman Haber Ajansı (dpa) da bakanlığın kişilik hakları ve özel verilerin korunması amacıyla özel durumlara ilişkin bilgi vermediğini aktardı.

Takas talebi iddiası

Der Spiegel'in haberinde, söz konusu eski subayların durumunun Türk ve Alman yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ele alındığı ifade edildi. Der Spiegel, Türkiye'nin bu subayların iadesi karşılığında, tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını önerdiğini ileri sürdü. Ancak Alman hükümetinin bu öneriyi reddettiği kaydedildi.

Der Spiegel'e konuşan P., Türk istihbaratının kendisini Almanya'dan kaçırmak isteyebileceği kuşkusu bulunduğundan, Alman polisinden dikkatli olması konusunda uyarı aldığını ifade etti. P. Türkiye'ye geri dönmek istediğini ancak bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gitmesini” beklemek zorunda olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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