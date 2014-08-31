Der Spiegel: ABD ve İngiltere de Türkiye'yi dinledi

Alman Der Spiegel dergisi, "ABD ve İngiltere de Türkiye’yi dinledi. Washington’daki Türk Büyükelçiliği de dinlenen kurumlar arasında" dedi.

Der Spiegel'de yer alan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Ankara'daki Türk hükümeti hakkında bilgi topladığını yazdı.

Kaynak olarak ise ABD eski gizli servis çalışanı Edward Snowden'ın ifşa ettiği 2007 yılına ait çok gizli NSA belgeleri gösterildi.

Dergide, Washington'daki Türk Büyükelçiliği ve New York'ta bulunan BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin de dinlendiği kaydedildi.

İngiltere'nin ise ülkenin enerji sektörüyle ilgilendiği ifade edildi.

ABD ile oratklık

Öte yandan, Türkiye'nin ABD ile ortak izleme faaliyetlerinde bulunduğu da yazıldı. Buna göre, Amerikalılar Türkiye'ye PKK ile mücadelede bilgi sağladı.

Der Spiegel bu bilgi akışının sayısız PKK yöneticisinin öldürülmesini ya da tutuklanmasını sağladığını belirtti. Türkiye'nin ise bunun karşılığında Rusya ve Ukrayna'ya yönelik bilgi verdiği yazıldı.