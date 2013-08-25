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Dünya

Der Spiegel: ABD, Birleşmiş Milletler'i dinledi

Alman Der Spiegel dergisi, eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın paylaştığı belgelere dayanarak ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezini de dinlediğini öne sürdü

25 Ağustos 2013 21:56

Alman Der Spiegel dergisinin ortaya çıkardığı yeni belgelere göre Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA, yasak olmasına rağmen Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezini de dinledi. NSA, ayrıca ABD büyükelçilik ve konsoloslukların bulunduğu 80 ülkede gizli dinleme sistemi kullanıyor.

radikal.com.tr'nin haberine göre Spiegel, bu iddialarını eski CIA çalışanı Edward Snowden'dan elde edilen belgelere dayandırıyor. Buna göre 2012 yılının yazında NSA, Birleşmiş Milletler'in videokonferans sisteminin şifresini kırmayı başardı. Üç hafta gibi kısa bir sürede deşifre edilen haberleşme sayısı 12’den 458’e çıktı.

Hatta bir defasında dinleme yaparken, Çin istihbaratının da benzer bir faaliyet içinde olduğunu fark edip daha önce Pekin’in o zamana kadar neler dinlemiş olabileceğini öğrenmek için hareket geçtiler. Oysa ABD ve BM’nin yaptığı ve hâlihazırda geçerli olan anlaşma, Amerikan istihbaratının bu diplomatik binada gizli operasyon yapmasını yasaklıyor.

 

80 yerde dinleme merkezi

 

Ayrıca gizli belgeler, NSA’nın geçen yıl eylül ayında New York’ta yeni binaya taşınan AB temsilciliğini de takibe aldığını gösteriyor. NSA’nın elinde New York’taki Üçüncü Cadde’ye taşınan temsilciliğin oturum, IT ve server yapılanmasıyla ilgili de planları bulunuyor. Amerikan istihbaratı, yeni binayı "Apalachee", Washington ’daki AB temsilciliğine de "Magothy" kod adını vermişti.

Gizli belgelere göre, NSA’nın dünya üzerindeki 80 ABD büyükelçiliği ve konsolosluklarında kendi dinleme sistemi bulunuyor. Ve buna "Özel Koleksiyon Servisi" deniyor. Frankfurt ve Viyana, dinleme merkezi bulunan yerler arasında sayılıyor.

 

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