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Dünya

Depresyona yeni çözüm ANKARA (A.A)

19 Eylül 2011 18:21

-Depresyona yeni çözüm ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - ABD'de yapılan bir araştırma, fiziksel egzersizin, ilaç tedavisine yanıt vermeyen depresyon hastalarının derdine çare olabileceğini ortaya koydu. İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan habere göre, Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezinde görev yapan bilimadamları, ortalama 7 yıldır depresyondan şikayetçi olan, ancak antidepresan tedavisini yanıt vermeyen 18 ile 70 yaşları arasındaki bir grup hastayı gözlem altına aldı. Psikiyatrist gözetiminde tutulan hastaları rastgele iki gruba ayırarak, onlardan 12 hafta boyunca farklı seviye ve yoğunlukta fiziksel egzersiz yapmalarını isteyen araştırmacılar, bu sürenin sonunda katılımcıların yüzde 20'sinin iyileşme belirtileri gösterdiğini; yaklaşık yüzde 30'unun da tamamen iyileştiği gözlemlendi. Araştırmada, erkeklerde ağır idmanın, orta yoğunluktaki egzersize göre daha iyi sonuçlar verdiğini de tespit eden bilimadamları, kadınlarda ise bu tür egzersizin sadece ailede akıl hastalığı geçmişi yoksa daha etkili olduğu sonucuna ulaştı. Çağın en yaygın hastalıkları arasında yer alan depresyonun tedavisinde yeni bir yönteme ışık tutan araştırmanın sonuçları, Clinical Psychiatry dergisinde yayımlandı.

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