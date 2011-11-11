Depremzedeye cop dünyanın dilinde!

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Katar/Londra/New York



EL CEZİRE: Polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı



‘İnsanlar çaresiz, kızgın, terkedilmiş hissediyor’



AFAD binalara dönmemeyi tavsiye etti



Valilik önünde protesto eylemi yaptıkları için polis müdahalesine maruz kalan depremzedeler dünya basınında geniş yer aldı. Yabancı medya, Van valisinin halkı evlerine dönmeleri konusunda "teşvik ettiğine" ve polisin yetersiz çabalara kızgın protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandığına dikkat çekerek, vatandaşların "Öldüler çünkü valiyi dinlediler", "İnsanlar, çaresiz, kızgın ve terkedilmiş hissediyorlar" şeklindeki iddialarına yer verdi.TV kanalı El Cezire, Van’da meydana gelen ikinci depremin ardından, polisin, "yetersiz çabalara" kızgın protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıktığına ve cop kullandığına dikkat çekti.İkinci depremde şehir merkezinde yıkılan iki otele işaret edilen haberde, valinin halka "binalara geri dönmelerinin güvenli olduğunu" söylemesi nedeniyle göstericilerin valinin istifası için slogan attığı, "Öldüler çünkü valiyi dinlediler" diye bağırdıkları vurgulandı.The Telegraph gazetesi de, depremde devletin yetersiz çabalarına kızgın protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandığını belirterek, Vanlı Nemen Kara’nın, "Polis ve halk şimdi kavga ediyor. İnsanlar taş fırlatıyor. Çaresiz, kızgın ve terkedilmiş hissediyorlar" dediğine dikkat çekti.ABD’nin çok satan gazetesi Wall Street Journal, Van valisinin 23 Ekim’de meydana gelen depremden sadece birkaç gün sonra halkı evlerine dönmeleri konusunda teşvik ettiğini ancak AFAD’ın insanlara evlerine dönmemelerini tavsiye ettiğini vurguladı.New York Times gazetesi ise, Vanlıların hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılmalarına rağmen bazı insanların hava sıcaklığı düştüğü için evlerine döndüklerini ya da diğer binalarda uyuduklarını yazdı.