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Depremzedelerin sigorta ve prim borçlarına erteleme ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 15:32

-Depremzedelerin sigorta ve prim borçlarına erteleme ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Van'da meydana gelen depremin ardından Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla, bakanlık olarak deprem gününe kadar olan sigorta, prim borçlarını ve deprem gününden sonraki üç aylık dönemde oluşacak primleri bir yıl ertelediklerini belirterek, ''Kısa çalışma ödeneği çerçevesinde de, şartları uygun olan işletmelerin işçilerinin 1, 3 ve 6 aylık sürelerde 500 liradan bin 250 liraya kadar olan ücretlerini ödeme imkanımız var'' dedi.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Çelik, Bakanlar Kurulu'nda Van'daki depremin ardından yapılacak hangi çalışmaların değerlendirildiğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, ele alınması gereken esas konunun deprem sonucunda meydana gelen tahribatın düzeyi olduğunu söyledi.  Tahribatın bu düzeyde olmaması gerektiğini ifade eden Çelik, Türkiye'nin altyapısında ve inşaat sektörünün konuyu algılamasında sıkıntı olduğunu dile getirdi. 1999 yılından önce inşa edilen yapıların durumunun çok vahim olduğu gerçeğiyle karşı karşıya bulunulduğunu kaydeden Çelik, Türkiye genelinde 1999'dan önce yapılan yapıların sağlıklı olmadığını, mutlak suretle elden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ekonomik anlamdaki kayıplar telafi edilir. Bunlar sorun değil. Dün Bakanlar Kurulu'nda her bakan arkadaşımız üzerine düşen sorumluluk neyse o çerçevede genişçe bir değerlendirme yaptı. Üzerimize düşenleri gerçekleştireceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem gününe kadar olan sigorta, prim borçlarını bir yıl erteledik. Ayrıca deprem gününden sonraki üç aylık dönemde oluşacak primleri de bir yıl erteliyoruz. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği çerçevesinde de, şartları uygun olan işletmelerin işçilerinin 1, 3 ve 6 aylık sürelerde 500 liradan bin 250 liraya kadar olan ücretlerini ödeme imkanımız var. Her bakanlık kendine düşen görevi yerine getirme gayreti içerisinde, bir sıkıntı söz konusu değil. İlave bir önlem alma ihtiyacı olursa bunu da alacak irade ve imkanlara sahibiz.''

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