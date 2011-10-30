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Depremzedelere ücretsiz ilaç ERCİŞ (A.A)

30 Ekim 2011 14:03

-Depremzedelere ücretsiz ilaç ERCİŞ (A.A) - 30.10.2011 - Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Eczacılar Odası, 7.2 şiddetinde depremin yaşandığı Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan depremzedelere reçete ile ''ücretsiz ilaç'' veriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Erciş'te Kızılay tarafından kurulan Yenişehir çadır kentinin girişinde bulunan sahra hastanesi bünyesinde oluşturulan eczane ile İstanbul Eczacılar Odası tarafından eczaneye dönüştürülen karavanda bölgede yaşayan depremzedelere, doktorlar tarafından yazılan reçetelerin ibraz edilmesi halinde ücretsiz olarak ilaç veriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan eczanede, 30'a yakın personeli vardiyalı olarak görev yapıyor. Deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi veren İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Kavak, yaklaşık üç gündür deprem bölgesinde olduklarını belirterek, ''Bu organizasyonu İstanbul Ecza Koop ve İstanbul Eczacı Odası işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ecza Koop ve İstanbul'da faaliyet gösteren diğer depolarla çalışan eczacılardan toplanan ilaç bağışları tırlarla getirildi. İlaçlar ağırlıklı olarak İstanbul Ecza Koop'tan geldi, diğer depolarımız daha çok medikal malzeme yardımı yaptı. Reçete karşılığı halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz'' diye konuştu. Kavak, hijyen konusunda çadır kentte yaşayan depremzedelere uyarılarda bulunarak, ''Özellikle çöpler mümkün olduğunca bir araya atılmalı. Depremzedelerimizden çocuk bezi, kadın hijyenik pedlerini mümkünse yakmalarını rica ediyoruz. Çünkü bunlar hastalık sebebi'' şeklinde uyarıda bulundu.

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