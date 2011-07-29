-DEPREMZEDELERE KONUT MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Mayıs günü meydana gelen depremden sonra ilçede yapmaya başladıkları konutları, kış gelmeden önce zamanında teslim edeceklerini bildirdi. Karabel, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine TOKİ tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlanan 928 deprem konutunun hızla yükseldiğini belirtti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığının talepleri doğrultusunda depremden hemen sonra şantiye faaliyetlerine başladıklarını hatırlatan Karabel, ''Simavlılara verilen sözü tutmak, depremzede vatandaşların kış gelmeden evlerine taşınmalarını sağlamak için gece-gündüz çalıştıklarını'' kaydetti. Yeni talepler gelmesi durumunda bunları da karşılamaya hazır olduklarını bildiren Karabel, açıklamasında şöyle devam etti: ''Depremde ağır hasar gören konutlara karşılık yapımı devam eden 928 konutun yanı sıra bölgeye 2 adet 32 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet 16 derslikli ilköğretim okulu, 2 adet 32 derslikli Anadolu lisesi, 1 adet 24 derslikli meslek lisesi ve bilgi işlem teknolojileri, tesviye, tesisat, mobilya atölyeleri, 1 adet 600 kişilik cami ile 8 dükkanlı ticaret merkezinin inşaatına başladık. Projesi ve inşa alanı netleşen hükümet konağının ihalesini İçişleri Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda afet kapsamında yaparak inşaatına başladık. Türk mimari özelliklerini taşıyan bina, Simav'a ayrı bir görsel güzellik getirecek.'' Karabel'in açıklamasına göre, Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının talepleri doğrultusunda deprem afeti kapsamında yapılacak 24 derslikli ilköğretim okulu, 24 derslikli eğitim binası ve anaokulundan oluşan kız meslek lisesi, halk eğitim binası, Şaphane-Karamanca'da 8 derslikli ilköğretim okulu, Hisarcık-Dereköy'de 8 derslikli ilköğretim okulunun ihale çalışmaları devam ediyor. Bölgeye ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile TOKİ arasındaki protokol gereği, Tavşanlı ve Hanımçeşme'de 2 adet 24 derslikli ilköğretim okulu ile Gediz Kayaköy'de 16 derslikli ilköğretim okulu yapımı için ihale çalışmaları devam ediyor. 19 Mayıs'ta Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle birçok yapı orta ve ağır hasar görmüştü.