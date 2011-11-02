-Depremzedelere ''hakkınızı arayın'' çağrısı ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Van depreminde evi yıkılanlara, haklarını aramaları çağrısında bulundu. Çetin, Van depreminde evleri yıkılan vatandaşların haklarını bilmesi gerektiğini söyledi. Yıkılan evlerin bir çoğunun yeni evler olduğunu iddia eden Çetin, ''Bu evlerin 1999'dan sonra çıkarılan deprem yönetmeliğindeki standartlara uygun olması gerekirdi. Bu evlerin standartlara uygun olmamaları, yani tüketici yasasındaki tanımı ile 'ayıplı' olduğu için yıkıldıkları ortada'' diye konuştu. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na göre, standartlara uygun olmayan ve ''ayıplı mal'' kabul edilen konut türü taşınmazlarda sorumluluğun 5 yıl olduğunu ifade eden Çetin, ''Yani aldığınız gayrimenkulün 5 yıl içinde herhangi bir ayıbı çıkarsa karşı taraftan bunu telafi etmesini isteyebilirsiniz. Burada tüketicinin 4 hakkı var; parayı geri almak, misli ile değiştirmek, ücretsiz tamir hakkını kullanmak veya ayıp oranında indirim sağlamak. Gayrimenkuller için geçerli olan, parayı geri almak ya da misli ile değiştirmek'' dedi. Depremde yıkılan evlerle ilgili müteahhitlerin doğrudan sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Çetin, ''Müteahhitler bu gayrimenkulün bedeli neyse bunu iade etmekten sorumlu. Tüketici burada can veya mal kaybına uğramışsa, o zaman burada yine müteahhit hem maddi hem de manevi tazminatla karşı karşıya. Bunun dışında bu evlerin 'depreme dayanıklı olduğuna' dair rapor veren yapı denetim firmaları da müteselsilen sorumlu. Söz konusu firmalar depreme dayanıklı olmayan evlere dayanaklı rapor vererek ayıplı hizmet yapmışlar ve bu hizmet nedeniyle tüketiciler de zarar görmüşlerdir. Kredi veren bankalar da müteselsilen sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da dolaylı da olsa sorumluğu var'' şeklinde konuştu. -Haklarını nasıl arayacaklar?- Ayıplı malların neden olduğu zararın karşılanması için 3 yıl içinde talepte bulunulması gerektiğini anlatan Çetin, ayıbın gizlenmiş olması dahilinde satıcı ve diğer sorumlular zaman aşımından da yararlanamayacaklarını kaydetti. Depremde evini kaybeden vatandaşlardan mutlaka haklarının aramasını isteyen Çetin, şunları kaydetti: ''Depremde evi yıkılan, zarar gören, eşyasını kaybeden, can kaybı veya yaralanma olan konut sahipleri yani tapu sahibi önce müteahhit firmaya, satıcı müteahhit dışında başka biriyse satan firma ya da kişiye, teknik kontrolünü yapan yapı denetim firmasına, piyasa denetim ve gözetimi ile sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve konutu alırken kredi kullandıysa kredi aldığı bankaya bir ihtarname göndermeli. Zararını ve varsa manevi tazminat talebini yazılı olarak iletmeli ve 15 günlük süre vermelidir. Bu süre içinde ihtarnamesine cevap alamazsa, bu kez aynı sorumlulara karşı evin değerini, ev eşyalarının değerini ve diğer maddi ve manevi kayıpları için belirleyeceği bir değerin ödenmesi talebiyle tüketici mahkemesine dava açmalıdır.'' Ali Çetin, kendilerine başvuracaklara ücretsiz hukuksal destek vermeye hazır olduklarını söyledi.