TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda depremzedelere destek veren kanun teklifi kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, Erzurum ile Aşkale ilçesi, Manisa ili Akhisar ve Kırkağaç ilçeleri, Elazığ merkez, Sivrice, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Maden ilçeleri ve çevresinde, Elazığ ili Keban ilçesi Üçpınar Köyünde, Malatya ili, Doğanyol, Pütürge, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri ve çevresinde, Diyarbakır ili Çüngüş ve Çermik ilçeleri ve çevresinde, Adıyaman ili Gerger ve Sincik ilçeleri ve çevresinde, Tunceli ili merkez, Mazgirt ve Pertek ilçeleri ve çevresinde 24 Ocak 2020 tarihinde, Van ili Başkale ve Saray ilçeleri ve çevresinde 23 Şubat 2020 tarihinde yaşanan depremlerde hasar gören ev sahiplerine destek verilecek.

Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsa dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları kesilmeden ödenmeye devam edilecek.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 12. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen mali yıl içerisinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limiti, 2020 yılı için 7197 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde beşine kadar uygulanacak. (İHA)