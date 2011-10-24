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Depremzedeler Şişli’deki ailelerin yanına yerleştirerek

Depremin vurduğu Van’a özel uçakla gelen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 1000 depremzedeyi

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Depremin vurduğu Van’a özel uçakla gelen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 1000 depremzedeyi Şişli’deki ailelerin yanına yerleştirerek, 1 yıl süreyle bakımını üstleneceklerini söyledi.

Öte yandan İstanbul'daki diğer belediyeler de Van'a yardım için özel masalar oluşturdu. Aşağıda yer alan telefonları arayarak yardımlarınızı bölge belediyeleri üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Yurtiçi ve PTT Kargo şirketleri Van'a yapılan gönderimlerden ücret almazken, Metro Turizm ise deprem bölgesinde akrabaları olan kişileri ücretsiz taşıyacak.

Bugün saat 06.00’da özel uçakla Van’a giden ve Van Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan depremde çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulunan Sarıgül, depremden etkilenen 1000 aileyi İstanbul’a götüreceklerini söyledi.     

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