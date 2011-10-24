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Depremzedeler için dua ettiler ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 20:11

-Depremzedeler için dua ettiler ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Van'daki depremzedeler için dua etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Merkezi'nden alınan bilgiye göre, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için el açtı. Hac provası için Arafat'a çıkan hacı adayları, Cebel'ür Rahme'de depremde hayatını kaybedenler ve yaralanan vatandaşlar için toplu halde dua ederek ''amin'' dedi.  Hacı adayları, yaşanan acının çok büyük olduğunu, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu sıkıntıyı da aşacağına inandıklarını belirtti.

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