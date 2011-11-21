T24 LogoT24 Logo
Gündem

Depremzedeler gözyaşlarıyla ayrılıyor VAN (A.A)

21 Kasım 2011 18:28

-Depremzedeler gözyaşlarıyla ayrılıyor VAN (A.A) -21.11.2011 -Van'dan ayrılmak İçin Van Valiliğine başvuran depremzedelerden bazıları Van'dan uğurlanıyor. Aile Sağılık Merkezi'nde toplanan aileler duygusal anlar yaşıyor. Depremin ardından 50 bini aşkın depremzede Van İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne başvurarak, başka şehirlere gitmek istediklerini belirttiler. Van Valiliği tarafından tutulan araçlara çeşitli şehirlere bugün gönderilecek depremzedelerden bazıları Aile Sağlık Merkezi'ne getirildi. Burada toplanan aileler akşam saatlerinde Van Valisi Münir Karaloğlu ve diğer yetkililer tarafından uğurlanacak. Aile Sağlık Merkezi önünde toplanan depremzedeler hem memleketlerinden ayrılmanın hem de sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24