-Depremzedeler gözyaşlarıyla ayrılıyor VAN (A.A) -21.11.2011 -Van'dan ayrılmak İçin Van Valiliğine başvuran depremzedelerden bazıları Van'dan uğurlanıyor. Aile Sağılık Merkezi'nde toplanan aileler duygusal anlar yaşıyor. Depremin ardından 50 bini aşkın depremzede Van İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne başvurarak, başka şehirlere gitmek istediklerini belirttiler. Van Valiliği tarafından tutulan araçlara çeşitli şehirlere bugün gönderilecek depremzedelerden bazıları Aile Sağlık Merkezi'ne getirildi. Burada toplanan aileler akşam saatlerinde Van Valisi Münir Karaloğlu ve diğer yetkililer tarafından uğurlanacak. Aile Sağlık Merkezi önünde toplanan depremzedeler hem memleketlerinden ayrılmanın hem de sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor.