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Depremzede köylülere ev müjdesi VAN (A.A)

25 Ekim 2011 00:21

-Depremzede köylülere ev müjdesi VAN (A.A) - 24.10.2011 - Van'daki deprem sonrası merkeze bağlı köyleri gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, depremzede köylülere gelecek yıl hazır olacak şekilde ev yapılacağı müjdesini verdi. Van'da dün meydana gelen depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Bayraktar, ilk olarak merkeze bağlı Alaköy'e geçti. Burada incelemede bulunan Bakan Bayraktar, daha sonra köylülerin sorunlarını dinledi. Buradan ayrılan Bayraktar ve beraberindeki heyet, daha sonra Ağartı, Dağönü, Güveçli ve Gedikbulak köylerine geçerek buralarda depremde yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlara kışı geçirebilecekleri özelliğe sahip konteyner dağıtılacağını bildiren Bakan Bayraktar, en geç gelecek yıl içerisinde evini kaybeden vatandaşların evlerine kavuşacağı müjdesini verdi. Bakan Bayraktar'ın köy ziyaretlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik, AK Parti Van Milletvekilleri Mustafa Bilici, Burhan Kayatürk, TOKİ Genel Müdürü Haluk Karabey, partililer ve bazı kurum müdürleri katıldı.

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