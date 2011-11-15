-Depremzede kisvesiyle esrar kaçakçılığı KAYSERİ (A.A) - 15.11.2011 - Kayseri'de, ''Depremzede'' gibi davranan kişilerin kamyonetinde yapılan aramada, ev eşyaları arasına gizlenmiş 433 kilo toz esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında 34 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kendilerini Van'da meydana gelen depremden dolayı göç eden grup olarak polise tanıtan kamyonet sürücüsü E.K ve beraberindeki A.K, L.K. ve M.K'nın önce üst araması yapıldı. Polisin kamyonette yaptığı aramada, eşyaların arasına sıkıştırılmış 13 çuvalda 433 kilo 60 gram toz esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği Sedef'in de katıldığı operasyonda, kentte şimdiye kadar yakalanan en yüksek miktardaki esrarın ele geçirildiği bildirildi. Araçta bulunan şüpheliler E.K, A.K, L.K ve M.K, ''Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek'' suçundan gözaltına alındı.